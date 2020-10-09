FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı - Son Dakika

FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı

09.10.2020 11:37
FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı, System.String[]

Küresel gıda fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artarak 97,9 değerine yükseldi.

Küresel gıda fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artarak 97,9 değerine yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağlar ve tahılların başı çektiği gıda ürünleri için karşılaştırmalı fiyat endeksi, eylül ayında artış gösterdi.

Eylül ayı boyunca ortalama 97,9 puan olan endeks, ağustos ayına göre yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 5,1, yıllık bazda yüzde 13,6 artış kaydetti.

Söz konusu artışta, Güney Yarım Küre'deki üretim beklentilerine ilişkin endişeler ve Avrupa çevresindeki kışlık buğday ekimini etkileyen kuru hava koşullarıyla canlı ticaret faaliyetinin teşvik ettiği yüksek buğday fiyat kotasyonları etkili oldu.

Mısır fiyatları, Avrupa Birliği'ndeki daha düşük üretim beklentilerine ve ABD'deki nakliyat malzemelerinin aşağı yönlü revizyonuna tepki olarak yükseldi.

Bu arada, uluslararası sorgum ve arpa fiyatları artarken, pirinç fiyatları geriledi.

Tereyağı, peynir ve yağsız süt fiyatlarındaki artışlar, tam yağlı süt tozu fiyatlarındaki düşüşle dengelendiği için süt fiyat endeksi eylül ayında önemli bir değişim göstermedi.

Şeker fiyat endeksi, Hindistan'daki önemli toparlanma ve Brezilya'da öngörülen güçlü üretim sayesinde "gelecek sezon küresel şeker üretimi fazlası olacağı" beklentisiyle yüzde 2,6 azaldı.

Öte yandan, dünya tahıl stoklarının 2021 sezonunun sonunda 890 milyon ton olması beklenirken, küresel tahıl ticaretinin 2020-2021 döneminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Tarım, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei