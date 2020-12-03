FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

03.12.2020 17:07
FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

Küresel gıda fiyat endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 105 değerine yükseldi.

Küresel gıda fiyat endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 105 değerine yükseldi. Endeks böylece, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'den (FAO) yapılan açıklamaya göre, geçen ay, endekste yer alan tüm alt sektörlerde fiyat artışları görüldü

Kasımda ortalama 105 değerini alan endeks, aylık bazda yüzde 3,9 ve yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış oranı 2012'den bu yana kaydedilen en sert yükselişe işaret ederken, endeks değeri de 2014'ten beri en yüksek değere çıktı.

Bitkisel yağ fiyat endeksinde, küresel palm yağı stoklarında ciddi daralmaların da etkisiyle kasımda yüzde 14,5'lik sert bir yükseliş kaydedildi.

Tahıl ürünleri endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 19,9 arttı. Arjantin'de düşük hasat oranları, ABD ve Ukrayna'da düşük üretim beklentileri ve Çin'den gelen yüksek talep buğday ihracatındaki fiyatlarda ciddi bir artışa neden oldu.

Şeker fiyatı endeksi de aylık bazda yüzde 3,3 yükselirken, olumsuz hava koşullarının Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'daki ürün beklentilerini zayıflatması ve küresel üretimdeki düşüş beklentisi söz konusu artışta etkili oldu.

Süt ürünleri endeksi de aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Mevsimsel olarak üretimin düşük olduğu süreçte Avrupa'nın artan peynir, süt ve tereyağı talepleri nedeniyle fiyatlarda yaşanan yükselişler, süt ürünlerinin fiyat endeksini son 18 ayın zirvesine taşıdı.

Et fiyatları endeksi de aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Koyun, sığır ve domuz etinde ekime göre artışlar yaşanırken kümes hayvanlarının fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi


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