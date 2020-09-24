FAO: "Küresel tarım ve gıda ticareti 1995-2018 döneminde iki kattan fazla arttı" - Son Dakika

FAO: "Küresel tarım ve gıda ticareti 1995-2018 döneminde iki kattan fazla arttı"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tarımsal Emtia Piyasalarının Durumu 2020 (SOCO 2020) raporuna göre, küresel tarım ve gıda ticareti 1995-2018 döneminde iki kattan fazla artarak 1,5 trilyon dolara ulaştı.

FAO:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tarımsal Emtia Piyasalarının Durumu 2020 (SOCO 2020) raporuna göre, küresel tarım ve gıda ticareti 1995-2018 döneminde iki kattan fazla artarak 1,5 trilyon dolara ulaştı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, raporda, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek şoklara karşı direnci artırabileceği için küresel ticaret ve iyi işleyen piyasaların kalkınma sürecinin merkezinde yer aldığı belirtildi.

Raporda, uluslararası tarım ve gıda ticaretinin, teknolojik ilerleme, kentleşme, nüfus ve gelir artışı, daha düşük nakliye maliyetleri, ticaret politikaları ve ortalama ithalat tarifelerindeki düşüşten etkilendiğine işaret edildi.

Küresel tarım ve gıda ticaretinin 1995-2018 döneminde iki kattan fazla artarak 1,5 trilyon dolara ulaştığı belirtilen çalışmada, bu artışta gelişmekte olan ülkelerin yükselen ihracatının da etkili olduğu bildirildi.

Raporda, üst ve alt orta gelirli ülkelerin 2001'de yaklaşık yüzde 25 olan küresel tarımsal gıda ihracatındaki paylarını 2018'de yüzde 36'ya çıkardığı bilgisi verilirken, bu ticaretin büyüme hızının 2008 mali krizinden bu yana daha yavaş seyrettiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Tarımsal gıda ticaretinin büyük bölümünün işlenmiş gıda ürünlerinden oluştuğu belirtilen raporda, bölgelere göre ticaret eğilimlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Avrupa ve Orta Asya ile Doğu Asya ve Pasifik'teki ülkeler aynı bölgeler içinde ticaret yapma eğilimindeyken, Güney Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Sahra altı Afrika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler küresel olarak daha çok ticaret yapıyor. Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler'den tarımsal emtia ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı diğer bölgelere yönelik."

"Pazarlara güvenmemiz gerekiyor"

Açıklamada, FAO Genel Direktörü Çü Dongyü'nün raporun giriş bölümündeki değerlendirmelerine de yer verildi.

Küresel gıda sisteminin ayrılmaz bir parçası olan pazarlara güvenilmesi gerektiğine işaret eden Çü, "Bu durum, ister Kovid-19 salgını, ister çekirge istilası veya iklim değişikliğinden kaynaklansın, büyük aksamalar karşısında çok daha önemlidir." ifadesini kullandı.

Çü, küresel değer zincirlerinin gelişmekte olan ülkelerin küresel pazarlara entegre olmalarını kolaylaştırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini belirtti.

Küçük çiftçileri modern gıda değer zincirlerine dahil etme çabalarının iki katına çıkarılması çağrısında bulunan Çü, böylece kırsal gelirlerin ve gıda güvenliğinin sağlanabileceğine dikkati çekti.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO: 'Küresel tarım ve gıda ticareti 1995-2018 döneminde iki kattan fazla arttı' - Son Dakika Ekonomi

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