FAO'nun mikro girişimcilik projesinde yüzde 48 istihdam başarısı sağlandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle 3 ilde hayata geçirdiği mikro girişimcilik projesinde katılımcıların yüzde 48'i iş olanağına kavuştu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, geçici koruma altındaki Suriyeliler ile toplumun en hassas kesiminin istihdam olanaklarını artırmak ve sosyal entegrasyona destek olmak için hayata geçirilen "Mikro-Girişimcilik Vasıtasıyla Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi"nin proje ilerleme değerlendirme toplantısı FAO koordinatörlüğünde yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 3 yıldır Şanlıurfa, İzmir ve Bursa'da sürdürülen projede 2020 itibarıyla çoğunluğu kadın olmak üzere katılımcıların yüzde 48'i yeni iş olanağına kavuştu. İzmir ve Bursa'da faaliyete geçirilen iki kadın kooperatifinde ise üretimler sürüyor.

Toplantıda konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, projenin küçük bütçelerle ne kadar büyük işler başarıldığına dair önemli bir örnek olduğuna dikkati çekerek, "Kurulan veya var olan kadın kooperatiflerini aktifleştirerek istihdam artırılması diğer projelere de ilham oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü FAO Çalışma Koordinatörü Ulviye Burcu Serin ise Suriye krizinin ardından Türkiye'nin büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya kaldığını, bu projenin aynı zamanda küresel bir sorun olan mülteci sorununa dair küresel dayanışmaya da iyi bir örnek olduğunu kaydetti.

Japon Büyükelçiliği İkinci Katibi Yuta Nagamura da FAO'nun Türkiye'deki projelerinin, yoksul insanların dayanıklılığını artırma, istihdam olanaklarını yükseltmeye dayandığını belirtti.

Şanlıurfa, İzmir ve Bursa'dan katılımcılar da projede bugüne kadar gelinen süreçleri ve başarılarını anlattı.