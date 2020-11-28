FAO Program Sorumlusu Ahaduzzaman'dan zeytin yetiştiriciliği kursiyerlerine ziyaret - Son Dakika

FAO Program Sorumlusu Ahaduzzaman'dan zeytin yetiştiriciliği kursiyerlerine ziyaret

28.11.2020 12:01
FAO Program Sorumlusu Ahaduzzaman'dan zeytin yetiştiriciliği kursiyerlerine ziyaret, System.String[]

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Kahramanmaraş'ta AB ve FAO'nun desteğiyle yürütülen zeytin yetiştiriciliği kursuna devam eden kursiyerleri ziyaret etti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Kahramanmaraş'ta AB ve FAO'nun desteğiyle yürütülen zeytin yetiştiriciliği kursuna devam eden kursiyerleri ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi'nde devam eden zeytin yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere 15 gün teorik, 20 gün işbaşı eğitimi veriliyor. 35 günlük eğitimin ardından zeytin hasadı, budama, bakım ve besleme konularının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanıyor.

FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve FAO Türkiye Gaziantep Ofisi Sorumlusu Shaila Tarannum, kursa izleme ve değerlendirme amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ahaduzzaman, çalışmalar ve programlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Alptekin ve Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Nikpeyma, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve proje teknik personelleri katıldı.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Kahramanmaraş, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FAO Program Sorumlusu Ahaduzzaman'dan zeytin yetiştiriciliği kursiyerlerine ziyaret - Son Dakika


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