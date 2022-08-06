Fao: Dünya Gıda Fiyatları, Ukrayna Tahıl İhracatının Yeniden Başlamasından Gelen Rahatlama Nedeniyle Düşüyor - Son Dakika
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Fao: Dünya Gıda Fiyatları, Ukrayna Tahıl İhracatının Yeniden Başlamasından Gelen Rahatlama Nedeniyle Düşüyor

06.08.2022 15:13
Fao: Dünya Gıda Fiyatları, Ukrayna Tahıl İhracatının Yeniden Başlamasından Gelen Rahatlama Nedeniyle Düşüyor

FAO tarafından yayınlanan verilere göre, aylık gıda emtia fiyatları endeksi Temmuz ayında yüzde 8,6 gerileyerek 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.

FAO tarafından yayınlanan verilere göre, aylık gıda emtia fiyatları endeksi Temmuz ayında yüzde 8,6 gerileyerek 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.

ROMA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, dünya gıda fiyatları Temmuz ayında önemli ölçüde düştü. FAO, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına izin veren anlaşmanın ve küresel tedarik zincirindeki ayarlamaların fiyat baskısını bir parça hafifletmeye yardımcı olduğunu bildirdi. FAO tarafından yayınlanan verilere göre, aylık gıda emtia fiyatları endeksi Temmuz ayında yüzde 8,6 gerileyerek 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti. Temmuz ayı endeksin arka arkaya gerilediği üçüncü ay oldu ancak bu dönemde ilk kez bu kadar kayda değer bir düşüş oldu. Temmuz ayındaki eğilime rağmen, endeks hala yılın başlangıcına göre yüzde 5 daha yüksek ve bir yıl öncesindeki seviyenin yüzde 13 üzerinde.

Fao: Dünya Gıda Fiyatları, Ukrayna Tahıl İhracatının Yeniden Başlamasından Gelen Rahatlama Nedeniyle Düşüyor

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fao: Dünya Gıda Fiyatları, Ukrayna Tahıl İhracatının Yeniden Başlamasından Gelen Rahatlama Nedeniyle Düşüyor - Son Dakika

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