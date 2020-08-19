FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: "Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor" - Son Dakika

FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: "Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, halihazırdaki trendin devam ettiği takdirde 840 milyon kişinin açlıktan muzdarip olacağını belirterek, "Kovid-19 gıda güvenliğine de bir tehdit oluşturuyor" dedi.

FAO Türkiye Temsilcisi Gutu:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, halihazırdaki trendin devam ettiği takdirde 840 milyon kişinin açlıktan muzdarip olacağını belirterek, "Kovid-19 gıda güvenliğine de bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Gutu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve"sinde bir konuşma yaptı.

Tarım orman meselesinin geleceğinin nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin son derece önemli bir konu haline geldiğini belirten Gutu, bu sene çok daha zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Gutu, bu zorlayıcı zaman içerisinde, yerel ve küresel anlamda olsun, sürdürülebilir bir kaynak ve gıda güvenliğini temin etmenin en önemli vazifeleri olduğuna işaret ederek, "Gıda tedariki, piyasalar, tarımsal faaliyetler anlamında baktığımızda, belli kesintileri çok yoğun olarak yaşamadık. Yani gıdasız kalmadık. Özellikle bu yılın haziran raporlarına baktığımız zaman gıda sektörü özellikle diğer sektörlere göre çok daha iyi başarı elde etti. Ulaştırma, lojistik sektörlerinde dünyanın pek çok noktasında böyle bir olumlu tablo yoktu." ifadelerini kullandı.

Gıda sektörünün herhangi bir kısıtlama, uygunsuzluk ya da gıda güvenliğini tehdit edebilecek bir unsur olmadan hareketliliğini göstermek durumunda olduğunu dile getiren Gutu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda hükümetin gücünü sonuna kadar seferber edip buradaki ticaret yollarını açık tutması gerekiyordu. Temassız ticaret ve yeşil koridor dediğimiz noktalar en önemli mekanizmalara örnek teşkil etmektedir. Özellikle gümrük noktasında ya da lojistik kesintiye uğramadan sürecin ilerlemesi anlamında son derece önemlidir. Bu manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tarımsal üretimi desteklemeleri ve tedarik zincirinin akışının temin ettikleri için müteşekkiriz. Türkiye'nin, özellikle tarımsal tedarikin devamı noktasında son derece güçlü bir tavırla devam edeceğine güveniyoruz."

"Kovid-19 pandemisi, gıda noktasında yetersizliği ve yetersiz beslenmeyi artıracak"

Gutu, gıda güvenliği ve dünya genelindeki beslenme ile alakalı çok sıkı önlemlerin alınması gerektiğine değinerek, açlıkla mücadelede olması gereken noktada olunmadığını aktardı.

Halihazırdaki trend devam ettiği takdirde 840 milyon kişinin açlıktan muzdarip olacağını ifade eden Gutu, "Kovid-19 gıda güvenliğine de bir tehdit oluşturuyor. Pandemi söz konusu olduğu zaman yaklaşık olarak, 132 milyon kişi sadece 2020'de buna bağlı olarak açlıkla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Kovid-19 pandemisi bir anlamda gıda noktasında yetersizliği ve yetersiz beslenmeyi artıracaktır. Sektörün, artan gıda fiyatıyla birlikte çok daha olumsuz etkilenmesine yol açacaktır." şeklinde konuştu.

Gutu, sürdürülebilir gıda ve tarımın, halihazırdaki trendleri tersine döndürmede en önemli ilaç olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yolumuzu aydınlatma noktasında verimliliği artırmak esastır. Doğal kaynakların, teknik donanımların ve hayvancılığın akılcı bir şekilde, dayanaklılığı artıracak nispette yapılandırılması ve yeni zorluklarla mücadele edecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Türk hükümeti ile Ankara'da çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. FAO olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı noktasında yürütmüş oldukları sürdürülebilir ormancılık ve sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimi noktasında çabalarından ve yürütülen programlardan dolayı çok müteşekkirim."

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: 'Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor' - Son Dakika Ekonomi
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