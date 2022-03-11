FAO : Ukrayna savaşı gıda fiyatlarında yüzde 20'lik artışı tetikleyebilir - Son Dakika
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FAO : Ukrayna savaşı gıda fiyatlarında yüzde 20'lik artışı tetikleyebilir

11.03.2022 15:48
FAO : Ukrayna savaşı gıda fiyatlarında yüzde 20'lik artışı tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında artabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında artabileceğini bildirdi.

FAO, Rusya ve Ukrayna'nın küresel tarım için önemine ve iki ülke arasında devam eden savaşın tarım ürünleri pazarına etkisine ilişkin bir ön değerlendirme raporu yayınladı.

Raporda, dünyanın en önemli tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'nın uzun süreli bir çatışmada tahıl mahsullerinin hasat edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu bildirdi.

Rusya'nın ihracatının uluslararası yaptırımlarla kesintiye uğrayabileceğine yer verilen raporda, "İlk değerlendirme, Ukrayna'da kışlık hububat, mısır ve ayçiçeği yetiştirmek için kullanılan tarlaların yüzde 20 ile yüzde 30'unun 2022/23 sezonunda ekilmeyeceğini veya hasat edilmeyeceğini gösteriyor." denildi.

FAO raporunda tarımda enerji risklerine yer verilerek, Rusya'nın aynı zamanda küresel enerji pazarında da önemli bir tedarikçi olduğu ve özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek enerji yoğun bir sektör olan tarım, çatışmaya nedeniyle enerji fiyatlarındaki keskin artıştan kaçınılmaz olarak etkilenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında artabileceğinin vurgulandığı raporda, bunun da dünyada yetersiz beslenen insan sayısını artıracağına işaret edildi.

Raporda, Rusya'nın ve Ukrayna'nın dünyanın en önemli tarımsal emtia üreticileri arasında yer aldığı ifade edilerek, bu ülkelerin dünya arpa arzının yüzde 19'unu, buğdayın yüzde 14'ünü ve mısırın yüzde 4'ünü sağlayarak küresel tahıl ihracatının üçte birinden fazlasını gerçekleştirdiklerine yer verildi.

FAO, Rusya'nın geniş enerji kaynaklarının avantajıyla gübre ihracatında da dünyada ilk sırada yer aldığını da belirtti.

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Ukrayna, Rusya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FAO : Ukrayna savaşı gıda fiyatlarında yüzde 20'lik artışı tetikleyebilir - Son Dakika


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