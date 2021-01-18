FAO ve Sabri Ülker Vakfı çocukların evde gıda israfını azaltmaları için çalışacak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Sabri Ülker Vakfı iş birliğinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine evde gıda israfını azaltmaları için eğitim verilecek.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde, "İyilik Yap: Gıdayı Koru" eğitim materyalleri Sabri Ülker Vakfının "Yemekte Denge Eğitim Projesi" kapsamında 20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştırılacak.

Vakfın okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sürdürdüğü projeye bu yıl eklenecek "gıda israfı" modülüyle, gıdanın değerinin ne anlama geldiği, sofraya gelene kadar geçtiği aşamalar, gıda israfının ekonomik, sosyal ve gezegene etkilerinden israfı önlemek adına neler yapılabileceği gibi bilgiler sunulacak.

Proje tamamlandığında çocukların sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir beslenme hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmaları hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Sabri Ülker Vakfının çocuklara erken yaşta gıda okuryazarlığı alışkanlığını kazandırmak için sürdürdüğü faaliyetlerin kıymetli olduğunu belirterek, gıda tüketiminin geleceğini şekillendirecek çocukların ve gençlerin eğitimine şimdiden yatırım yaparak bir değişim kültürü oluşturulabileceğini ifade etti.

- "İyilik Yap: Gıdayı Koru" hakkında

FAO ve Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu, (IFWC) 4 farklı yaş grubundaki çocukları eğitmek için "İyilik Yap: Gıdayı Koru" eğitim serisini 2015'te geliştirdi.

Seriler, çocukları hem şimdi hem de gelecekte gıda israfını azaltmak için yapabilecekleri hakkında eğitmeyi ve israfın yarattığı sosyal ve çevresel sonuçlar hakkında farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak hazırlandı. Söz konusu eğitici kılavuzlar, çocuklara kendi gıda israflarını azaltabilecek iyi uygulamaları öğretmenin yanı sıra bunları, kendi aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaları için de teşvik ediyor.

"İyilik Yap: Gıdayı Koru" eğitim materyalleri öğretmelerin derslerde ya da ders dışı faaliyetlerde kullanılabilecek farklı modüllerden oluşuyor. Her kılavuz, 2 temel ders ve çalışma kağıtları, öğretmenler için çözümler, oyunlar, tartışmalar ve projelerin yer aldığı faaliyetleri içeriyor.