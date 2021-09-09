Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı!

09.09.2021 09:40

Toplamda 10 Ubisoft stüdyosu tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Far Cry 6 için genel bakış fragmanı yayınlandı.

Far Cry 6'nın ses direktörü Eduardo Vaisman, geçtiğimiz haftalarda sadece Ubisoft Toronto'nun değil, 10 Ubisoft stüdyosunun Far Cry 6'yı oyuncularla buluşturmak için birlikte çalıştığını duyurmuştu.

Far Cry 6, duyurusundan itibaren serinin hayranları olduğu kadar yıldız sinema oyuncusu Giancarlo Esposito hayranlarını da heyecanlandırdı. Yeni birinci şahıs nişancı oyunu, kurgusal Karayip adasında geçiyor. Oyuncuların kontrolünde olan Dani Rojas karakteri, adanın acımasız diktatörü "El Presidente"yi durdurmak için bir gerilla savaşçısı olarak mücadele ediyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

YENİ FRAGMAN OYUNUN HİKAYESİNİ TANITIYOR

Ubisoft, popüler birinci şahıs nişancı serisi Far Cry 6 için geçtiğimiz saatlerde resmi YouTube kanalı üzerinden bir genel bakış fragmanı yayınladı. Fragman, Far Cry 6'da yer alacak karakterleri ve oyunun hikayesini tanıtıyor.

Far Cry 6, 7 Ekim 2021'de Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için çıkış yapacak.

Oyunun, Epic Games Store sayfasına buraya tıklayarak uluşabilirsiniz.

FAR CRY 6 GENEL BAKIŞ FRAGMANI

YORUMLAR
500

Far Cry 6, Ubisoft, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı! - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Pendikspor'a transfer oldu
10:15 Eski Beşiktaşlı Diaby, Pendikspor'da
10:09 Cuma günü pompaya yansıyacak! Motorine bir zam daha
09:56 Motorine bir zam daha bekleniyor
09:43 Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek
09:38 Dünya futbol tarihine geçecek transfer! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek
09:39 Türkiye-BAE arasında imzalanan anlaşmada Peker'in iadesi de mi yer alıyor? Avukatından jet yanıt
09:35 Türkiye-BAE arasında imzalanan anlaşmada Peker'in iadesi mi var? Avukatından jet açıklama geldi
09:18 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline ihtiyaç duymayabilir
09:14 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline gerek kalmayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 10:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Far Cry 6 genel bakış fragmanı yayınlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement