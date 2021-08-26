Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı - Son Dakika
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Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı

Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı

26.08.2021 20:13

Tüm zamanların en başarılı televizyon dizileri arasında gösterilen Breaking Bad'in yıldızı Giancarlo Esposito, baş düşman Castillo'yu canlandırdığı Far Cry 6'nın ilk fragmanında rol aldı.

Altın Küre gibi birçok ödül kazanmış ABD'nin popüler dizisi Breaking Bad'in uyuşturucu patronu Gustavo 'Gus' Fring'i oynayan aktör Giancarlo Esposito, bu kez birinci şahıs nişancı oyunu Far Cry 6'nın yeni hikaye fragmanı ile karşımıza çıktı.

Ubisoft'un YouTube hesabından yayınlanan Far Cry 6'nın fragmanı, oyunun genel hikayesini ve baş düşman Anton Castillo'yu ele alıyor. Fragmanda, babasının izinden gitmek için acımasızca ve sıkı bir şekilde eğitilmiş küçük çocuğa da göz atmamızı sağladı.

Castillo kanser için güçlü bir tedavinin sadece kendi ükesi Yara'da bulunan özel bir tütün türü içinde yattığını keşfediyor. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla Yara'yı yönetiyor. Bu sırada rejime karşı başkaldıracak devrimci bir mücadele de ateşleniyor.

Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek ve Amazon Luna, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve PC platformlarında piyasaya sürülecek.

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FAR CRY 6 HİKAYE FRAGMANI

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