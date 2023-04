Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB?

Oyunun geliştiricisi Ubisfot, Far Cry'ın başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Far Cry 6 oyuncuların derme çatma silahlar, araçlar kullandığı ve zalim rejimi devirmek için yeni "Fangs for Hire" sistemi olan Amigos'u kiraladığı önceki Far Cry oyunlarının devamı niteliğindedir. Ön sipariş fiyatı 269,00 TL olarak belirlenmişti. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri…

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1080p 30 fps Düşük Ön Ayar için Minimum Gereksinimler

AMD Ryzen 3 1200/ Intel Core i5-4460

AMD Radeon RX 460/ Nvidia GeForce GTX 960

4GB VRAM

8GB RAM (Ubisoft çift kanallı kurulum önerir)

60GB Depolama Alanı

Windows 10 64 bit

1440p 60 fps Ultra Ön Ayar için Önerilen Gereksinimler

AMD Ryzen 5 3600X/ Intel Core i7-9700

AMD Radeon RX 5700 XT/ Nvidia GeForce RTX 2070 Süper

8GB VRAM

16GB RAM (Ubisoft çift kanallı kurulum önerir)

60GB Depolama Alanı

Windows 10 64 bit

4K 30 fps Ultra için Ultra Gereksinimler (Işık İzleme ile)