Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB? - Son Dakika
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Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB?

10.01.2023 07:40
Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB?

Far Cry 6, Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yeni bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Far Cry serisinin altıncı oyunudur. Far Cry 6 sistem gereksinimleri açıklandı. Herkesin merakla sisteminin kaldırıp kaldırmayacağını beklediği oyunun sistem gereksinimleri nelerdir? Far Cry 6 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oyunun geliştiricisi Ubisfot, Far Cry'ın başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Far Cry 6 oyuncuların derme çatma silahlar, araçlar kullandığı ve zalim rejimi devirmek için yeni "Fangs for Hire" sistemi olan Amigos'u kiraladığı önceki Far Cry oyunlarının devamı niteliğindedir. Ön sipariş fiyatı 269,00 TL olarak belirlenmişti. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri…

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FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1080p 30 fps Düşük Ön Ayar için Minimum Gereksinimler

  • AMD Ryzen 3 1200/ Intel Core i5-4460
  • AMD Radeon RX 460/ Nvidia GeForce GTX 960
  • 4GB VRAM
  • 8GB RAM (Ubisoft çift kanallı kurulum önerir)
  • 60GB Depolama Alanı
  • Windows 10 64 bit

1440p 60 fps Ultra Ön Ayar için Önerilen Gereksinimler

  • AMD Ryzen 5 3600X/ Intel Core i7-9700
  • AMD Radeon RX 5700 XT/ Nvidia GeForce RTX 2070 Süper
  • 8GB VRAM
  • 16GB RAM (Ubisoft çift kanallı kurulum önerir)
  • 60GB Depolama Alanı
  • Windows 10 64 bit

4K 30 fps Ultra için Ultra Gereksinimler (Işık İzleme ile)

  • AMD Ryzen 7 3700/ Intel Core i7-9700
  • AMD Radeon RX 6800/ Nvidia GeForce RTX 3080
  • 10GB VRAM
  • 16GB RAM (Ubisoft çift kanallı kurulum önerir)
  • 60GB Depolama Alanı
  • Windows 10 64 bit
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Ubisoft, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB? - Son Dakika


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