Oyunun geliştiricisi Ubisfot, Far Cry'ın başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Far Cry 6 oyuncuların derme çatma silahlar, araçlar kullandığı ve zalim rejimi devirmek için yeni "Fangs for Hire" sistemi olan Amigos'u kiraladığı önceki Far Cry oyunlarının devamı niteliğindedir. Ön sipariş fiyatı 269,00 TL olarak belirlenmişti. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri…
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FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
1080p 30 fps Düşük Ön Ayar için Minimum Gereksinimler
1440p 60 fps Ultra Ön Ayar için Önerilen Gereksinimler
4K 30 fps Ultra için Ultra Gereksinimler (Işık İzleme ile)
Son Dakika › Gamegar › Far Cry 6 sistem gereksinimleri 2023! Far Cry 6 kaç GB? - Son Dakika