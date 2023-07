Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 kaç GB?

Diktatör bir başkan tarafından yönetilen Karayip adası Yara'nın başkanı Anton Castillo'yu ve adadaki rejimi yok etmeye çalıştığımız Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Far Cry 6 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 kaç GB? Far Cry 6 neden Steam'de yok? İşte detaylar…

Far Cry 6'da oğlu Diego'yu kendi kurallarına uyması için yetiştiren "El Presidente" Anton castillo tarafından diktatörlük olarak yönetilen hayali bir Karayip adası olan Yara'da geçiyor. Oyuncular, Castillo ve rejimini devirmeye çalışan gerilla savaşçısı Dani Rojas rolünü üstleniyor.

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Far Cry 6'nın neden Steam'de olmadığı konusuna gelecek olursak. Ubisoft, Steam ile anlaşamaması üzerine Far Cry 6 Steam'de mevcut olmayacak. Ancak Far Cry 6, Ubisoft Store'da ön siparişe sunuluyor.

Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz/ Intel i5-4460 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 460 (4 GB)/ NVIDIA GTX 960 (4 GB)

Bellek: 8 GB

Depolama: 60 GB

Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X (3.8 GHz)/ Intel i7-7700 (3.6 GHz) veya üstü

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 (8 GB)/ NVIDIA GTX 1080 (8 GB) veya üstü

Bellek: 16 GB

Depolama: 60 GB (+37 GB HD Kaplama)

Far Cry 6 Kaç GB?

Far Cry 6'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş alan gerekmektedir.