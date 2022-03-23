Far Cry 6 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 kaç GB?

Diktatör bir başkan tarafından yönetilen Karayip adası Yara'nın başkanı Anton Castillo'yu ve adadaki rejimi yok etmeye çalıştığımız Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Far Cry 6 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Far Cry 6 kaç GB? Far Cry 6 neden Steam'de yok? İşte detaylar…
Far Cry 6'da oğlu Diego'yu kendi kurallarına uyması için yetiştiren "El Presidente" Anton castillo tarafından diktatörlük olarak yönetilen hayali bir Karayip adası olan Yara'da geçiyor. Oyuncular, Castillo ve rejimini devirmeye çalışan gerilla savaşçısı Dani Rojas rolünü üstleniyor.
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Far Cry 6'nın neden Steam'de olmadığı konusuna gelecek olursak. Ubisoft, Steam ile anlaşamaması üzerine Far Cry 6 Steam'de mevcut olmayacak. Ancak Far Cry 6, Ubisoft Store'da ön siparişe sunuluyor.
Far Cry 6'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş alan gerekmektedir.
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