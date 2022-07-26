Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? - Son Dakika

Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB?

Son Güncelleme: 28.10.2022 09:06

Ubisoft'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği açık dünya hayatta kalma oyunu Far Cry Primal'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Far Cry Primal minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? Detayları haberimizde…

Ödüllü Far Cry serisi ile taş devrine giderek acımasız tabiat ve vahşi bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız Far Cry Primal'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? İşte detaylar…

FAR CRY PRIMAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Far Cry Primal'ı düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i3-550 veya AMD Phenom II işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen grafiklerde oynamak için ise Intel Core i7-2600K veya AMD FX-8350, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

FAR CRY PRIMAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i3-550 veya AMD Phenom II X4 955
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

FAR CRY PRIMAL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-2600K veya AMD FX-8350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

FAR CRY PRIMAL KAÇ GB?

Far Cry Primal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

FAR CRY PRIMAL KONUSU NEDİR?

Tropik adaları ve Himalayaları sallayan ödüllü Far Cry serisi, dev canavarları, nefes kesici ortamları ve beklenmedik vahşi durumları birleştiren, yenilikçi açık dünya tarzıyla insanoğlunun hayatta kalış mücadelesine dönüyor.

Dev mamutların ve kılıç dişli kaplanların dünyaya hükmettiği ve insanların, besin zincirinin en altında olduğu, büyük tehlikeler ve sınırsız maceralarla dolu Taş Devrine hoş geldin.

Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB?

Avcı grubunun hayatta kalan son üyesi olarak ölümcül bir cephanelik yapmayı ve acımasız yırtıcı hayvanlardan korunmayı öğren ve Oros topraklarına hükmedip Uç Yırtıcı olabilmek için düşman kabilelerini zekânla yen.

FAR CRY PRIMAL KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Far Cry Primal'ın ana görevlerinin yanı sıra yan görevler ve ödüllü görevlerin bulunması nedeniyle oyunun toplam hikayesi 6 ile 15 saat arasında sürmektedir.

Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB?

Far Cry Primal, Ubisoft, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Altının Gram Fiyatı Değer Kaybetti
11:05 Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı! Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan ülke oldu
11:03 Altın güne yükselişle başladı! Gram 1.650 lira seviyesinde
10:59 Temsilcilerimiz tarih yazıyor! Avrupa'da bu sezon en fazla puan toplayan ülke Türkiye
11:00 Ticaret Bakanlığı, Tüketicilerin Hak ve Menfaatlerini Korumak İçin Binlerce Firmaya Cezalar Uyguladı
10:57 Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimlerde bu yıl 142,3 milyon lira ceza kesti
10:57 Dolar/TL 27,11 seviyelerinde işlem görüyor
10:55 Dolar 27,11 seviyesinden işlem görüyor
10:54 Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Evlendi, Bebekleri Olacak
10:50 Hamilelik müjdesi veren Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çiftinin oğlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 11:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler? Far Cry Primal kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement