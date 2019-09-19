Son Dakika Haberleri: Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası
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Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası

1 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.

Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öbekdaş Yaylası mevkisinde gece "far avı" yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen kontrollerde avlanmış 1 yabani tavşan ele geçirildi.

Bunun üzerine ekiplerce usulsüz avlanan 5 kişiye 11 bin 269 lira idari, 780 lira da tazminat olmak üzere 12 bin 49 lira para cezası kesildi.

Gece "far avı"nda kullanılan 2013 model araç ile yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmancık, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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