UNESCO 2020 Farabi Yılı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü "Farabi Makale Yarışması" başvuruları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 Farabi Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya konu olarak ünlü İslam bilgini Farabi'nin bilim dünyasına katkısını ve tesirini özgün bir şekilde ele alan makaleler katılacak.

Gönderilen makalelerde daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olma şartı aranırken, her katılımcı yarışmaya en fazla bir makale ile katılabilecek.

Yarışmada birinci seçilen makale sahibine 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmaya gönderilen makalelerden uygun görülenleri kitap olarak yayınlanacak. Kitaba girecek makaleler için ayrıca bir telif ödenmezken, bu makalelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olacak.

Son başvuru tarihi 30 Haziran olan yarışmaya katılmak isteyenler makalelerini, özgeçmişleri ve irtibat bilgileri ile birlikte farabi@bursa.bel.tr e-mail adresine gönderebilir.