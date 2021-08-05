Türkiye'yi saran yangınlar sürerken ünlü isimlerin paylaşım ve polemikleri de zaman zaman gündeme geliyor. "Help Turkey!" (Türkiye'ye yardım et!) etiketi, ünlü isimleri ikiye bölmüştü. Kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında gerginlik yaşanmıştı.

Farah Zeynep Abdullah şimdi de kendisine yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtla gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın bir takipçisi, "Bu madde bağımlısı Ezhel'in sevgilisi olmaktan utanmayan kız değil mi? Düşüp kalmadıkları çukur yok" yorumuyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah, bir başka takipçisinin kendisi için "Histerik ya. Başladığı işi bitirmekten aciz dürtüsel saygısız bir tip. Fonlu oyuncu ajansları üzerinden popülarite kazanıyorlar" yorumuna cevap verdi.

"EVLİ VE AHLAK YOKSUNU!"

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yanıtı: "Günaydın kendini evli ve saf değil iyi niyetli olarak tanımlayan hanım! Evli ve ahlak yoksunu daha iyi olurmuş. Ezhel çok sevdiğim bir sanatçı, sevgilim Artz. Siz Allah'ınızdan bulmayı çok sever misiniz?"