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Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı! - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!

12.07.2021 16:07
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!, System.String[]

Masumlar Apartmanı dizisine veda eden Farah Zeynep Abdullah, içini Ayşe Arman'a döktü. Güzel oyuncu diziden neden ayrıldığını tüm hatlarıyla ilk kez anlattı. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

Masumlar Apartmanı'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Ayşe Arman'a içini döktü. Diziden neden ayrıldığını ve diziden ayrılık haberinin gündem olması sonrası gelen yorumları da paylaşan Abdullah'ın açıklamalarından satır başları:

"MÜSİLAJ SORUNU BU KADAR KONUŞULMADI"

Genç oyuncu ayrılık haberinin bu kadar gündem olmasına dair şunları söyledi: "Aslında, bir karakterin hikayede sonunun gelmesinin neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim! Benim kariyerimle ilgili bir karar olabilir, senaryosal bir karar olabilir… Bu konuda üzerime gelinmesini hayretler içinde takip ettim. Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı!

"İNCİ'NİN HİKAYESİ TAMAMLANDI"

Güzel oyuncu diziye dair düşündüklerini şöyle anlattı: Bölüm başına 2,5 saat olan, 37 bölümlük bir sezondan bahsediyoruz. Teknik olarak çok bilinen, dünyaca ünlü bir dizi süresiyle kıyaslarsak, 8 sene sürmüş Game of Thrones'un toplam süresinden, 20 saat daha fazla süren bir dizi çektik! Oturup hiç aralıksız bir şekilde Masumlar Apartmanı'nın 1 sezonunu izlemek isteyen birinin, neredeyse 3 gün 20 saatini televizyon başında geçirmesi gerekiyor!

Düşün, Games of Thrones'un toplam 8 sezonu, 3 gün 16 dakika sürüyor. Bütün ekip de, bunu kabul ederek bir televizyon dizisinde çalışmaya başladık, ona göre plan yaptık. Böyle düşününce, İnci'nin hikayesi açısından da, gayet uzun bir zamanımız vardı ve bence tamamlandı. Ben de elimden geleni yaptım.

"BEDDUA ETTİLER"

Beddua falan içeren yorumlar okudum. Neymiş? Diziden ayrılıyormuşum! Ayıp geliyor ya bu bana! Fikrini beyan etmek, "Ya aşk olsun neden ayrıldın? Üzüldük" veya "Kızdık" demek tamam da; hayatı, seyircinin elinde olan bir robotmuşum gibi, "Allah belanı versin! Mahvettin diziyi!" yorumları çok fena… Sonuçta isteyerek içinde olduğum, severek oynadığım bir proje oldu benim için.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Farah Zeynep Abdullah Ayşe Arman'ın "Benim gibi fanatik bir 'İnci'ciyi rahatlat… İkna et… Diziden ayrılmak istemenin gerçek sebebini anlat" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Valla, kimseyi ikna edemem veya rahatlatamam! Benim ilk başta çok heyecanlandığım hikayede, aslında İnci, kitaptaki psikiyatrist gibi konumlandırılmıştı. Dizinin finalinde de Safiye'yi evden çıkartacak olan İnci'ydi. Fakat tabii ki dizi süreleri, hikayelerin açılımı derken, yolda, bazı şeyler değişmek durumunda kaldı.

"HÜZÜNLÜ AMA GÜZEL OLDU"

İyileşsin istediğimiz karakterler, kendi aşk hikayelerinde iyileşme yoluna girdiler. İlk bölümde asla apartmandan dışarı adım atamayan Safiye, Naci için tren istasyonuna bile gitti. Hatta, sezon finalinde, eldivensiz dışarı çıkacak kadar duvarlarını yıktı. İnci, kendini Han'a adamış, yaralarının başkalarının yarasını iyileştirmekle düzeleceğini umut eden, sabırla bunun için uğraşan bir kız haline geldi. İnci'nin finali, benim ilk heyecanlandığımdan farklı, hüzünlü ama bence güzel oldu.

Ünlü isim bu kararı bir anda almadığını da ifade ederek "Başlamadan önce, zaten bir sezon oynayabileceğim konusu konuşulmuştu. Emrivaki bir durum veya şoke edici bir gelişme olmadı kimse için" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!
Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı!

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı, Ayşe Arman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan flaş Masumlar Apartmanı itirafı! - Son Dakika Magazin


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