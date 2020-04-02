Son Dakika › Magazin › Farah Zeynep Abdullah: Evde oda kokusu yapmaya çalışıyorum - Son Dakika Magazin
Farah Zeynep Abdullah: Evde oda kokusu yapmaya çalışıyorum
6 saat önce
Eşofman takımıyla programa katılan Farah, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.
Eşofman takımıyla programa katılan Farah, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, karantinanın kendisini zorladığını belirterek, ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlediğini söyledi.
"Bayağı Müge Anlı falan takip ediyorum" diyen oyuncu, oda kokusu, krem gibi şeyler yapmak için bir kitap aldığını ve bunlarla uğraştığını ifade etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:49
Son Dakika Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi