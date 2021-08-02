Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!

Türkiye'de son günlerde çıkan ve durdurulamayan orman yangınları yüzünden başlatılan #HelpTurkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü. Bazı ünlüler bu paylaşımlara destek verirken bazı ünlüler ise rahatsız oldu.

"ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

"HAYVANLAR VE DOĞA PERİŞAN..."

Ünlü isme yanıt oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Güzel oyuncu, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" diye sordu.

"VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN NE ANLARSINIZ?"

Genç oyuncu Şehrazat'tan ilginç bir yanıt aldı. Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın kendisinden 37 yaş büyük Şehrazat'a karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.