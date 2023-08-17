Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 11:55

Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel Bihter filminden yeni kareler paylaştı. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılardan da tam not aldı.

Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel Bihter filminden yeni kareler yayınladı.

YENİ BİHTER ÇOK BEĞENİLDİ

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüştü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bihter filmindenden yeni kareler geldi. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film, bu yılın sonunda izleyiciyle buluşacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Merakla beklenen filmin kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper, senaryosunu Merve Göntem, yapımcılığını ise Timur Savcı ile Cemal Okan üstleniyor.

İşte Bihter'den kareler...

Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı

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Son Dakika Sinema Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
11:50 Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı - Son Dakika
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