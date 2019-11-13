Son Dakika Haberleri: Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak
Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak - Son Dakika Magazin

Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak

8 saat önce

21-24 Kasım'da gerçekleşecek festivalin açılışında "Bizim İçin Şampiyon" gösterilecek.

Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak, System.String[]

21-24 Kasım'da gerçekleşecek festivalin açılışında "Bizim İçin Şampiyon" gösterilecek. Farah Zeynep Abdullah da başrolünde oynadığı filmin gösterimine katılacak. Festivalde 8 uzun metraj ve 1 belgesel gösterilecek. Etkinlikte kısa film bölümü de yer alacak.


Festival "Bizim İçin Şampiyon" filminin gösterimiyle başlayacak. Etkinlikte Emin Alper'in "Kız Kardeşler" adlı filmi de gösterilecek.

Farah Zeynep Abdullah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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