Son Dakika › Magazin › Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak - Son Dakika Magazin
Farah Zeynep Abdullah Seattle'da filmini tanıtacak
8 saat önce
21-24 Kasım'da gerçekleşecek festivalin açılışında "Bizim İçin Şampiyon" gösterilecek.
21-24 Kasım'da gerçekleşecek festivalin açılışında "Bizim İçin Şampiyon" gösterilecek. Farah Zeynep Abdullah da başrolünde oynadığı filmin gösterimine katılacak. Festivalde 8 uzun metraj ve 1 belgesel gösterilecek. Etkinlikte kısa film bölümü de yer alacak.
Festival "Bizim İçin Şampiyon" filminin gösterimiyle başlayacak. Etkinlikte Emin Alper'in "Kız Kardeşler" adlı filmi de gösterilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı