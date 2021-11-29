Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! - Son Dakika

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması 5. yılında da devam ediyor.

Söz konusu uygulama ilk olarak 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başlamış, 2 Ekim 2018 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale gelmişti. Cumhurbaşkanı kararında, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

"GÜNE GÜN IŞIĞINDA BAŞLAMAK BİLE..."

Söz konusu uygulama devam ederken; kamuoyundaki tepkiler de sürüyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyu gündeme getirmiş ve gündemde tutacağını söylemişti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Abdullah, paylaşımında "Ülkede güne gün ışığında başlamak bile elimizden alındı, illa cehalet karanlığı #SaatlerGeriAlınsın" ifadelerini kullandı.