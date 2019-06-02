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Faraşin'de teröristlerin kampı ele geçirildi

26 dakika önce

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde teröristlerin kamp olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Faraşin'de teröristlerin kampı ele geçirildi, System.String[]
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde teröristlerin kamp olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, BTÖ mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından ortak operasyon düzenlendi. Başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1" operasyonunda 3 katlı mağara tespit edildi.

Tespit edilen mağaranın BTÖ mensupları tarafından "Berıtan Kocer Kış Kampı" olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, 3 katlı olan mağaranın her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinin 15x10 metre olduğu, BTÖ mensupları tarafından kış üstlenmesi için kullanıldığı tespit edildi. Bahse konu mağara kullanılamaz hale getirildi.

Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa
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