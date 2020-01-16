Faraşin Yaylası her mevsim ayrı güzel - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Faraşin Yaylası, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor.

Beytüşşebap ilçesindeki yoğun kar altında olan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, sıfırın altında 21 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle dereler dondu.

Kış aylarında az sayıda ailenin kaldığı yaylada kalan Abdulmenaf Aslan, burada yaşamaktan çok keyif aldıklarını, donan derelerde balık tutmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin yol açma ekibinden Mikail Gök ise yaylanın yılın her mevsiminde başka bir güzelliğe büründüğünü aktardı.