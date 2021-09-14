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Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika

Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor

14.09.2021 12:11

Şırnak'ta huzura kavuşan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, bölgedeki doğal güzellikleri görmek isteyen kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ta huzura kavuşan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, bölgedeki doğal güzellikleri görmek isteyen kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, kararlılıkla yürütülen operasyonlar sayesinde huzurun tesis edildiği Faraşin Yaylası artık doğal güzellikleri ile adından söz ettiriyor.

Bölgede doğa ile iç içe vakit geçirmek için kamp kurmak isteyen doğaseverler Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası'nı tercih ediyor.

"Huzur Yaylası"nda çadır kurarak, piknik yapan, Yeşilöz Deresinde balık tutan doğaseverler huzurla vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

"Yaylamızın doğal güzelliklerini artık huzur içinde gezip, görebiliyoruz"

Yaylada kamp kuran Dilgeş Aslan, AA muhabirine, geçmişte terörden dolayı vatandaşların piknik yapmak için dahi yaylaya gidemediğini söyledi.

"Bölgemizde huzur hakim oldu." diyen Aslan, sağlanan huzur ile yaylaya besicilik yapan göçerlerin ilgisinin de arttığını belirtti.

Aslan, yayladaki huzur ile bölgede hayvancılığın da geliştiğini dile getirerek, "Yayla sahipleri buraya akın etti, herkes hayvan sahibi olup, yeni evler inşa ettiler. Çünkü artık burada huzur var." dedi.

Bölgede son dönemde trekking ve rafting gibi doğa sporlarına ilişkin faaliyetlerin de arttığına işaret eden Aslan, bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Aslan, "Bölgemiz yıllardır terörden dolayı fazlasıyla zarar gördü. Bölgemizin huzura kavuşmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha güzel şeyler göreceğiz. Kışın yaylamızda bir kayak merkezi olsa güzel olurdu. Bu tür faaliyetlerin ileride olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Yaylamızın doğal güzelliklerini artık huzur içinde gezip, görebiliyoruz." diyen Aslan, şunları kaydetti:

Artık istediğimiz zaman buraya gelerek, pikniğimizi yapıp, çadırlarımızı kurup, gecelerce burada gecelerce kampı sürdürebiliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Bu tür faaliyetleri daha önce yapamıyorduk. Bugün gelip özgürce, huzur içinde yaylamızın doğasının güzelliğini yaşayabiliyoruz. Yollarımız düzeltiliyor hatta yol genişletmeler yapılıyor. Bu konuda da yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

"Bu huzuru tesis eden yetkililerimize teşekkür ederim"

Erkan Ertuş ise daha önce yaylaya güvenlik sıkıntısı nedeniyle kimsenin gidemediğini anlatarak, "Kendi coğrafyamızda gezemiyorduk, Üs bölgesinin kurulmasıyla coğrafyamızda huzur var artık. Doğa yürüyüşleri yapabiliyor, kamp kurabiliyoruz. Şu an 6 ay yaylada kalabiliyoruz. Kışın bile yollar açıldığında yaylamıza gelebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Terör nedeniyle daha önce yaylada hayvancılığın yeterli olmadığını belirten Ertuş, üs bölgenin kurulması ile herkesin köyüne döndüğünü, yaylada hayvanlarını beslediğini dile getirdi.

Ertuş, farklı illerden de insanların bölgeye ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bölgemizde arıcılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık arttı. Doğamızı görmeye gelen, kamp kuranlar çoğaldı. Göçerlerin sayısı da yükseldi. Faraşin Yaylası'nda doğup büyümeme rağmen çevremdeki birçok yeri bilmiyordum ama huzurun gelmesi ile yaylada güzel yerleri keşfettik. Bu huzuru tesis eden yetkililerimize teşekkür ederim." dedi.

Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor
Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor
Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor
Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor

Beytüşşebap, Hakkari, Şırnak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faraşin Yaylası kavuştuğu huzurla kamp kuran doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika
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