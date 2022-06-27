Faraşin Yaylası'ndaki göçerlere sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Faraşin Yaylası'ndaki göçerlere sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi

27.06.2022 10:59
Faraşin Yaylası'ndaki göçerlere sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden doktor ve hemşireler geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlere sağlık hizmeti sundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden doktor ve hemşireler geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlere sağlık hizmeti sundu.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'na çıkan göçerlerin yaklaşık 6 ay sürecek zorlu mesaisi başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün yerleşim alanlarından uzakta yaşamlarını sürdüren göçerlere sağlık hizmeti sunulması için verdiği talimat üzerine Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezinde (TSM) görevli doktor ve iki hemşire 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nın yolunu tuttu.

Kilometrelerce yol katederek yaylaya ulaşan 3 kişilik mobil ekip, göçerleri sağlık taramasından geçirdi.

Ekipler, kıl çadırlarda maket bebek üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi verdiği göçerlere bilgilendirici broşür de dağıttı.

Ambulans yetişene kadar yapılması gerekenleri anlattılar

Doktor Engin İldeniz, AA muhabirine, ilçeden uzakta yaşamlarını sürdüren göçerlere sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, sağlık taramasında rahatsızlık tespit ettikleri göçerlerin önerdikleri doğrultuda ilaç tedavisine başlayacağını söyledi.

Göçerlere acil durumlarda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden İldeniz, "Özellikle çocukların boğazına bir cisim kaçması durumunda ve kalp krizi yaşanması halinde neler yapabilecekleri ve nasıl davranacakları üzerinde durduk. Zamanında müdahale edilmediğinde ölüm riski olduğunu manken üzerinde uygulamalı olarak gösterdik." dedi.

İldeniz yapılan muayenelerde bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünü dile getirerek, öksürük, boğaz yanması gibi şikayetlerin kendilerine iletildiğini aktardı.

Onları sağlık ocaklarına yönlendirdiklerine, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterlerinin de acil durumlarda yetişebildiğine işaret eden İldeniz, "Burada solunum yolu kapanması veya cisim kaçması durumunda bir saniyenin bile çok önemi var. Bu nedenle acil müdahaleyi anlatmaya, öğretmeye çalıştık. Ambulans yetişene kadar onların yapabilecekleri müdahaleleri söyledik. Verdiğimiz eğitimlerle bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olabileceksek ne mutlu." diye konuştu.

İldeniz, bölgede özellikle süt ve süt ürünlerinden bulaşabilen brusella hastalığı da görüldüğünü, hastalık belirtileri olan 2 kişiyi sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini anlattı.

Sağlık hizmetinden memnunlar

Göçerlerden Mazlum Arslan, sağlık ekiplerinin sunduğu hizmetin sevindirici olduğunu ifade etti.

Ekiplerin sağlık hizmetini ayaklarına getirmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Arslan, "Eğitimler çok verimli oldu. Çocuklarımızın boğazına bir cisim kaçtığında veya kalp krizi yaşandığında ne yapmamız gerektiğini bizlere gösterdiler. Bilgi sahibi olduk." diye konuştu.

Serkan Altürk de en yakın ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzakta olduklarını, her zaman yerleşim yerlerine ulaşma imkanlarının bulunmadığını vurguladı.

İlk kez ilk yardım eğitimi aldığını belirten Altürk, "Sağlık ekiplerinin bugün burada bize verdikleri eğitim belki birinin hayatını kurtaracak. Aldığım eğitim sayesinde belki de hayat kurtaracağım. Burada imkanlarımız kısıtlı, ambulans gelene kadar belki bir insanın hayatını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı. ???????

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Kaynak: AA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faraşin Yaylası'ndaki göçerlere sağlık taraması ve ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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