Son Dakika Haberleri: Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı
Son Dakika Güncel Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı

Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı

1 saat önce

Sorgun Faraşlı köyü ilk ve ortaokuluna, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından 300 kitap bağışlandı.

Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı, System.String[]

Sorgun Faraşlı köyü ilk ve ortaokuluna, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından 300 kitap bağışlandı.


Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul yönetiminin talebi üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları tarafından hediye edilen kitapların arasında temel eserlerden örneklerin de yer aldığını belirtti.

Ekinci, okul yönetimi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde hediye edilen kitapların, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Mustafa Böyükata tarafından okula getirildiğini ifade ederek, "Mustafa hocamız sağ olsunlar, hem kampanyamıza destek verdi hem de kendisi buradaki öğrencilerimize 'Faraşlı'dan ODTÜ'ye nasıl gidilir' konferansı verdi. Ayrıca velilerle de bir söyleşi gerçekleştiren Mustafa bey, eğitime ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Orta Doğu, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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