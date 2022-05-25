FARC'ın önde gelen liderlerinden "Gentil Duarte" Venezuela'da öldürüldü - Son Dakika
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FARC'ın önde gelen liderlerinden "Gentil Duarte" Venezuela'da öldürüldü

25.05.2022 22:22
FARC'ın önde gelen liderlerinden "Gentil Duarte" Venezuela'da öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Gentil Duarte'nin Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Gentil Duarte'nin Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Cartagena kentinde yaptığı açıklamada, gerçek ismi Miguel Botache Santanilla olan Duarte'nin, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğünü doğruladı.

Duarte'nin en çok aranan suçlulardan biri olduğunu vurgulayan Molano, "Aldığımız istihbarat bilgileri, Gentil Duarte'nin Venezuela'nın Zulia eyaletinde, çatışmada öldüğünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan habere göre Duarte, uyuşturucu kaçakçısı gruplarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Duarte FARC tarafından ihraç edilmişti

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Duarte, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

Hükümetle varılan barış sürecine dahil olmayı reddeden Duarte, 15 Aralık 2016'da dönemin FARC yönetimce ihraç edilmişti.

Duarte, Havana'da devam barış görüşmelerinde ise müzakere masasında yer almıştı. Görüşmelerden ilk çekilen FARC komutanlarından olan Duarte, FARC'ı bloklar halinde yeniden organize ederek tek çatı altında toplamak istemişti.

FARC'ın diğer sembol ismi de Venezuela'da öldürülmüştü

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'da Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FARC'ın önde gelen liderlerinden 'Gentil Duarte' Venezuela'da öldürüldü - Son Dakika


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