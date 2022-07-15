FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Mordisco'nun öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Mordisco'nun öldürüldüğü iddiası

15.07.2022 22:15
FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Mordisco'nun öldürüldüğü iddiası

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önemli liderlerinden Ivan Mordisco'nun ordunun operasyonunda öldürüldüğü iddia edildi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önemli liderlerinden Ivan Mordisco'nun ordunun operasyonunda öldürüldüğü iddia edildi.

Kolombiya'da Semana internet sitesinin haberine göre istihbarat, Mordisco'yu ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caguan kasabasındaki Santa Rita köyüne yaptığı bombardıman sonucu ölü ele geçirdi.

Asıl ismi Nestor Gregorio Vera olan Mordisco'nun ölü ele geçirildiği operasyonda 10 kişi daha öldü.

Mordisco'nun bulunduğu yerde arama faaliyetleri yapan özel kuvvetler, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mordisco kimdir?

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Mordisco, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

İstihbarat raporlarına göre, uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini kontrol eden Mordisco, örgütün Venezuela sınır bölgesindeki silahlı grubundan sorumlu olduğu belirtiliyor.

Mordisco'nun son 2 yılda güvenlik güçlerine yönelik 48 saldırının faili olduğu ve uzun süredir arandığı ifade ediliyor.

FARC'ın diğer iki sembol ismi de Venezuela'da öldürülmüştü

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen pusuda hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde FARC'ın önemli liderlerinden Gentil Duarte'nin de 26 Mayıs'ta Venezuela topraklarında çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kolombiya'da Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Mordisco'nun öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

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