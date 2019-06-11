Son Dakika Haberleri: FARC'ın sembol ismi Kolombiya Kongresi'nde
Son Dakika Ekonomi Haber

FARC'ın sembol ismi Kolombiya Kongresi'nde

4 saat önce

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir yıl kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan FARC liderlerinden Santrich, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine yemin ederek başladı.

FARC'ın sembol ismi Kolombiya Kongresi'nde, System.String[]
Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir yıl kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan FARC liderlerinden Santrich, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine yemin ederek başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:33 
Uyuşturucu Ticareti, Kolombiya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'ye tepki: Müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmıyor CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FARC'ın sembol ismi Kolombiya Kongresi'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]