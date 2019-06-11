FARC'ın sembol ismi Kolombiya Kongresi'nde
4 saat önce
Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir yıl kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan FARC liderlerinden Santrich, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine yemin ederek başladı.
Kolombiya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:33
'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir yıl kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan FARC liderlerinden Santrich, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine yemin ederek başladı.
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