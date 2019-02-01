Fare Dolu Kafese Girdik!
51 dakika önce
Bugünkü Yazı-Tura'da konuğum zavallı Yiğit. Kendisiyle saçma sapan şeyler yaptık. İğrenç karışım içtik, fare dolu kafese girdik, çamaşır makinesine girdik.
Bugünkü Yazı-Tura'da konuğum zavallı Yiğit. Kendisiyle saçma sapan şeyler yaptık. İğrenç karışım içtik, fare dolu kafese girdik, çamaşır makinesine girdik. Tüm iğrençlikler bu videoda! #yazıtura
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:04 Kaynak: Youtube
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