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Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar - Son Dakika

Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

02.02.2022 09:10

Esenyurt'ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı.

Esenyurt'ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. Olay sonrasında hırsızlar kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi. Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti. Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

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Hırsızlık, Esenyurt, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fare gibi duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar - Son Dakika


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