Elektrik kablolarını kemiren fare depoda yangına neden oldu! 50 bin liralık zarar var - Son Dakika

Elektrik kablolarını kemiren fare depoda yangına neden oldu! 50 bin liralık zarar var
22.03.2021 17:01
Mersin'de bir depodaki elektrik kablolarını kemiren fare yangına neden oldu. Çıkan yangında traktör ve çok sayıda malzemenin kül olduğu öğrenilirken, zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor.
İlçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'nde çiftçi Murat S.'ye ait evin altında bulunan depoda, farenin elektrik kablolarının arasına girip kemirdiği kabloların şase yapmasına sonucu yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA MALZEME KÜL OLDU
Depoda çıkan yangında, içeride bulunan bir traktör ve çok sayıda zirai malzeme ile tarım ilaçlarının yandığı öğrenilirken, yangının neden olduğu zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, gece saatlerinde başlayan yangının içerinin oksijensiz kalması ile kendiliğinden söndüğü öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı