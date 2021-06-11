Fare kediye meydan okursa - Son Dakika

- Fare kediye meydan okursa

Artvin'den fare ile kedinin güldüren görüntüsü

Farenin fendi kediyi yendi

ARTVİN - Artvin'de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi.

Artvin'de sokak ortasında insanlardan korkmayan fare, kendisini fark ederek üzerine yürüyen kediye karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran kedi, fareden kaçarken o anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.