Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Genel ve detay görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Genel ve detay görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikada, fare kovaladığı sırada kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından atlayarak hızla kaçtı.

Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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