Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü - Son Dakika

Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine giren fareyi çıkarmak için uğraşan esnaf ve arkadaşlarının komik durumları güvenlik kamerasına yansıdı.

Komik olay Şanlurfa'nın Siverek ilçesi, bir nalburcu dükkanında meydana geldi. Fare yakalama operasyonu ve gülümseten hareketler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İş yerine giren fareyi çıkarmaya çalışan işyeri sahibiyle birlikte dört kişi ellerine aldıkları kocaman sopalarla fareyi kovalarken, eşyalar arasından çıkan fareyi gören ve ellerinde kocaman sopalar bulunan beş kişiden dört kişi teker teker kaçıyor. Sonunda iş yeri sahibi fareyi kuyruğundan yakalarken, fare operasyonunda güvenlik kamerasına yansıyan vatandaşların komik halleri görenleri gülümsetti.