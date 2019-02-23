Fare Zehri İçip, Bileğini Keserek İntihara Kalkıştı
1 saat önce
BURSA'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu.
BURSA'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. O.D. hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl
ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlari çinde bulundu. Fare zehiri içip, ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İnegöl
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:47 Kaynak: DHA
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