Son Dakika Haberleri: Fare Zehri İçip, Bileğini Keserek İntihara Kalkıştı

Fare Zehri İçip, Bileğini Keserek İntihara Kalkıştı

1 saat önce

BURSA'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu.

Fare Zehri İçip, Bileğini Keserek İntihara Kalkıştı, System.String[]
BURSA'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. O.D. hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlari çinde bulundu. Fare zehiri içip, ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:47 Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat İşçisi, Çalıştığı İnşaatın Havalandırma Boşluğunda İntihar Etti Eski Belediye Başkanı, Çantasını Çalanı Sosyal Medyadan Arıyor

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fare Zehri İçip, Bileğini Keserek İntihara Kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]