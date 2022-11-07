Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
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Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

07.11.2022 23:32

Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu Şanlıurfa'da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki kız teknik ve Anadolu lisesinde yaşandı. İddiaya göre lisede okuyan M.K. ve Z.C. isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. 3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
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