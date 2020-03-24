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Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı
6 saat önce
Ender görülen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı. Hantavirüs farelerden insana geçiyor ve salgın tehlikesi bulunmuyor
Çin'in İngilizce yayın yapan büyük haber portallarından Global Times China, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin işe giderken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.
Şandong (Shandong) eyaletine meydana gelen olay sonrası otobüste bulunan diğer 32 kişiye de test yapıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:32
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