Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı - Son Dakika Dünya

Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı

6 saat önce

Ender görülen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı. Hantavirüs farelerden insana geçiyor ve salgın tehlikesi bulunmuyor

Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı, System.String[]

Çin'in İngilizce yayın yapan büyük haber portallarından Global Times China, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin işe giderken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.


Şandong (Shandong) eyaletine meydana gelen olay sonrası otobüste bulunan diğer 32 kişiye de test yapıldığı açıklandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:32 

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