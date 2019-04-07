Son Dakika Haberleri: Fareler Kedilerin Yemeğine Dadandı Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Fareler Kedilerin Yemeğine Dadandı Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

1 saat önce

Fareler kedilerin yemeğine dadandı ortaya ilginç görüntüler çıktı Kedilerle aynı kaptan beslenen iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu Kediler, yemek kapları başında adeta nöbet tutuyor Vatandaşlardan Gülsen Ersoy: "Farelerden kedilere bir şey kalmıyor"ANTALYA - Antalya'da...

Fareler kedilerin yemeğine dadandı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Kedilerle aynı kaptan beslenen iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu
Kediler, yemek kapları başında adeta nöbet tutuyor
Vatandaşlardan Gülsen Ersoy:
"Farelerden kedilere bir şey kalmıyor"

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi. Gece ve gündüz yemek kapları başlarında nöbet tutan kediler adeta farelerden arta kalanlarla beslenmeye başladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde, iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu. Mahallelilerin kediler için yaptığı yuva önündeki kaplara koyduğu yemek artıkları için gizlenen fareler, yemeklerin konmasıyla birlikte saklandıkları yerlerden çıkarak kedilerin kaplarına dadanıyor. Kediler de, yemek kapları başında adeta nöbet tutuyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, fareler ile kedilerin aynı kare içerisinde yemek mücadelesi verdiği gözleniyor.
"Farelerden kedilere bir şey kalmıyor"
Bölgede çok sayıda lağım faresi olduğuna dikkat çeken Gülsen Ersoy, "Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Dayanamıyoruz hayvanlar aç. Biz yemek veriyoruz ama farelerde kedilerin ellerinden alıp yiyorlar. Bakımsız kalıyor hayvanlar. Aralarında yemek kavgası da oluyor.
Mahallelilerden Şehriban Orhan da, "yemek veriyoruz ama farelerden kedilere bir şey kalmıyor. Her gün yemek kavgası oluyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

Antalya, Genel
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