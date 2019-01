Fareler Tapınağı Turistlerin İlgi Odağı

Dünyada milyonlarca insan binlerce farklı inanç sistemi içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu inançlar içinde en ilginç olanlardan biri Hindistan'da. Hindistan'ın Bikaner kentinde bir grup Hindu farelere tapıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere dünya turuna çıkan Mersinli gezgin Umut Çor, gezi planları arasına aldığı, 20 bin farenin yaşadığı Karni Mata Tapınağı'nı görüntüledi.



15 aydır yollarda



Yaklaşık 1,5 yıl önce Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü iken dünya turu için görevinden istifa ederek dünyayı dolaşmaya başlayan maceracı gezgin Umut Çor, dünya turunun yarısını tamamladı. 'Bir Dünya Umut' adıyla ayak basmadık yer bırakmayan ve şimdiye kadar 45 ülke gezen Çor, Avrupa'nın neredeyse tamamını, İran'dan başlayarak Japonya'ya kadar Asya'nın güneyde kalan kısmını gezerek görüntüledi. Şu anda Meksika'da bulunan ve seyahatini bir yıllık Güney Amerika gezisiyle tamamlamayı planlayan Çor, gezisinde çok ilginç insanlar, yerler ve olaylarla karşılaştı.



Dünya gezisini ve farelere tapan insanlarla ilgili görüntülerini İHA muhabiriyle paylaşan Umut Çor, "Yaklaşık 15 aydır yollardayım ve bu kararımdan hiç pişman olmadım. Geçtiğimiz yıl baştan başa bütün Asya'yı geçtim, İran'dan Japonya'ya kadar neredeyse bütün Asya'yı gördüm. Şu anda Meksika'dayım ve Güney Amerika turuna başlayacağım. Yaklaşık 1 yıl daha yollarda olmayı planlıyorum" dedi.



Farelere tapan insanlar



Dünyayı gezme planı yaparken bazı önemli yerleri de kafasına kazıdığını, bunlardan birinin de farelere tapan insanların olduğu Hindistan'daki Bikaner kenti olduğunu söyleyen Çor, "Bikaner'i görmek için çok heyecanlıydım ve oraya gittiğimde neyle karşılaşacağımı tam olarak da bilmiyordum. Oraya gittiğimde mermerden çok güzel bir kapı, gerçekten bir tapınak gibiydi ama içeri girdiğinizde binlerce fare her yerde ve içeriye ayakkabılarınızla giremiyorsunuz. Neyse ki, çorapla girmeye müsaade ediyorlardı, ben çorabımla girdim içeri. Tabi çıkar çıkmaz attım o çorapları. Her yerde fareler var. Ayaklarınızın üstünden fareler atlıyor, oraya buraya koşuşturuyorlar. Tabi çok hoş bir canlı değil fare ama gezgin merakı var, öğrenme merakı var. O yüzden de gittim ve bunu gördüğüm, insanların değişik inançlarına orada tanık olduğum için hiç de pişman değilim" diye konuştu.



"Fare öldürmenin cezası, tapınağa gümüş ya da altın bir fare heykeli hediye etmek"



Bikaner kentinde farelerin çok önemli olduğunu belirten Çor, "O kadar ilginç ki, insanlar farelere elleriyle yemekler getiriyorlardı ve o yemekleri onlara sunuyorlardı; hatta o getirdikleri yemekleri farelerle birlikte yiyorlardı. Gerçekten inanılmaz bir şeydi benim için. Farelere zarar gelmesin, kuşlar gelip kapmasın diye tapınağın üstüne file çekmişlerdi. Hatta yürürken birileri gelip sizi uyarıyordu, 'Aman adım atmayın, ayağınızı sürüyerek gidin. Fareleri sakın öldürmeyin' diye. Çünkü fare öldürürseniz cezası, tapınağa gümüş ya da altın bir fare heykeli hediye etmekti" ifadelerini kullandı.



Dünyada tanık olduğu ilginç inanışların sadece farelere tapmakla sınırlı olmadığını anlatan Çor, "Ölü akrabalarıyla yaşayan insanlar mı dersiniz, her akrabası öldüğünde bir parmağını kesen kadınlar mı dersiniz, inanılmaz. Kolayla ayin yapanı bile gördüm. Kola içip kilisede ayin yapan bazı Meksikalı kabileyi de gördüm. İnanılmaz şeylerle karşılaştım bu dünya turunda. O kadar geniş, o kadar güzel bir dünyamız var ki, o kadar güzel değişik inançlar, değişik hayat tarzları var ki, bu bana herkesin inancına, hayat tarzına saygılı olmayı ve empati kurmayı öğretti. Şimdi ben hiçbir şeyi artık yadırgamıyorum, insanları suçlamıyorum. Çok daha anlayabilir oldum insanları. Bu yüzden de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Dünya turunda yaşadıklarını 'Bir Dünya Umut' adlı sosyal medya hesaplarında paylaşan Çor, tüm medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 20-25 bin civarında olduğunu dile getirerek, "Özellikle çektiğim videolar çok ilgi görüyor ve insanların ufkunu açıyor olmak da beni mutlu ediyor" dedi. - YENİ DELHİ

