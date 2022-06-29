Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili - Son Dakika
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Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili

29.06.2022 11:33

- Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili 30 yıllık esnaf Sinan Kuş: "Geçen hafta buralarda fareler gezdi" "Belediyenin yaptığı ihmalden dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz" "Rögar ilaçlama ve temizleme konusunda hiçbir çalışma görmedim" Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in en uğrak caddelerinden...

- Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili

30 yıllık esnaf Sinan Kuş:

"Geçen hafta buralarda fareler gezdi"

"Belediyenin yaptığı ihmalden dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz"

"Rögar ilaçlama ve temizleme konusunda hiçbir çalışma görmedim"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in en uğrak caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde farelerin görüntülenmesini esnaflar yorumladı. Caddedeki esnaflara göre fareler daha öncede görülürken belediyenin bir çalışması olmadı.

Odunpazarı ilçesinin en işlek caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde lağım faresi mazgaldan caddeye çıkmış ve bu durum vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Olayın yaşandığı noktada pis koku halen devam ederken insanların yoğun kullandığı caddedeki özellikle gıda sektöründe hizmet veren işletme sahipleri duruma tepki gösterdi. Belediyenin görevini yerine getirmediğini belirten işletme sahipleri, yaşanan olaydan önce de caddenin çeşitli yerlerinde farelere rastladıklarını iddia etti. Farelerin yanı sıra hamamböcekleriyle de sık sık mücadele ettiklerini aktaran esnaf, kendi dükkanlarında ilaçlama yaptıklarını fakat caddenin üzerinde bulunan rögar, mazgal gibi giderlerin de belediye tarafından temizlenmesi gerektiği konusunda serzenişte bulundu.

"Böyle pis bir olayın yaşanması şahıslara yükleniyor"

Babasından kalan dondurmacıyı işleten Sinan Kuş, caddede 30 yıldır esnaf olduğunu aktardı. Fare ve hamamböceklerini yaşanan olaylardan öncede gördüklerini belirten Kuş, belediyenin görevini yerine getirmediğini belirtti. Rögarların ve giderlerin ilaçlanması gerektiğini savunan Kuş, "Bu durumda yapılması gereken şey rögar kapaklarının ilaçlanmasıdır. Belediyenin bu durumu gözetmesi gerekiyor. Çünkü fareler yüksek miktarda bakteri taşıyan canlılar olduğu için örneğin bir çocuğa temasında ya da birini ısırmasında ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu caddede çok fazla gıda işletmesi olduğu için en temiz olması gereken caddede böyle bir olayın olması çok üzücü. Geçen hafta buralarda fareler gezdi. Allah'ın yarattığını öldürmek istemiyorsun ama sonuçta gıda sektöründeyim. Aynı şekilde bu sektörde bir sürü esnaf var. Birçok pastane var ve bu insanlar işlerini korumak zorundalar. Ben bunun önlemini almak zorunda değilim, belediye almak zorunda. Ben rögar ilaçlama ve temizleme konusunda hiçbir çalışma görmedim. Daha henüz havalar sıcak değil, sıcak olduğunda az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü burada çok faza hamamböceği de çıkıyor. Sadece gıda değil tekstil ve kozmetik işleri yapanlar da aynı tehlikeyi yaşıyor. Böyle pis bir olayın yaşanması şahıslara yükleniyor ve müşteri böcek gördüğü dükkana leke sürmüş oluyor. Belediyenin yaptığı hatadan ve ihmalden dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz" diye konuşarak sorunu dile getirdi.

"Durum biraz tehlikeli"

6 yıldır Hamamyolu Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten Batıkan Küçükkaya ise dükkanı bu ve benzeri olaylar için ilaçladığını ama belediyenin de müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili konuşan esnaf Küçükkaya, "Daha öncesinde zaten vardı. Biz önemlerimiz almıştık, ilaçlama gibi önlemler. Genellikle hamamböceği de çok oluyor. Onun içinde ayrıca temizlik yaptık, ama hala bu olay caddede devam etmektedir. Belediyenin acilen buraya müdahile etmesi gerekiyor çünkü bazı dükkanlar ilaçlama yaptıramıyor. O yüzden bu durum biraz tehlikeli. Mesela bizim dükkanımız gıda sektörü içinde olduğu için hijyen bizim için daha da önemli" dedi.

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farelerin bastığı Hamamyolu'nda esnaf tepkili - Son Dakika

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