Farenin Ampute Ayak Parmakları Kısmen Yeniden Üretildi

Bilim insanları, farelerde ampute uzuvları, eklem ve kemikleriyle kısmen yeniden üretti.
New Scientist'in haberine göre, Texas
A&M Üniversitesinden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, büyüme faktörlü BMP2 ve BMP9 proteinlerini kullanarak, hayvanların hasarlı veya kopmuş uzuvlarını, eklemleriyle kısmen yenilemeyi başardı.
Araştırmacılar, farelerin ampute ayak parmaklarının köklerine söz konusu büyüme proteinlerini enjekte ederek hem kemik hem eklem gelişimini sağladı.
Önceki çalışmalarda kemiğin tekrar büyümesi sağlanmış olsa da kemikler, eklem ve kıkırdak dokusu geliştirmeden normal olarak üretiliyordu.
Her ne kadar yöntem henüz bir ayak parmağını bütünüyle üretemese de deneyde yeni oluşan kemiklerin eklendikleri kemiklerle bütünleşerek daha bütünlüklü eklem yapıları oluşturduğu gözlendi.
Yeni oluşan kemiklerin yüzde 60'tan fazlasının, 3 gün içinde bir kıkırdak tabakası oluşturduğu görüldü.
Bilim adamları, deneyde elde edilen sonuçların, ileride insanlarda kireçlenme gibi rahatsızlıkların tedavisi için kıkırdak nakilleri yerine bir kişinin kendi hücrelerinden kıkırdak üretmeyi sağlayan tedaviler geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.