Borçka ilçe merkezinde Maradit caddesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare cep telefonu kameralarına yansıdı. Fareyi önce kedi sanan "Pisi pisi" diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez "yüzsüz fare" ismini taktı.

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Kaynak: İHA

Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada - Son Dakika

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