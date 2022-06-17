Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada - Son Dakika
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Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada

17.06.2022 13:27

Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada Artvin'in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı.

Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı.

Borçka ilçe merkezinde Maradit caddesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare cep telefonu kameralarına yansıdı. Fareyi önce kedi sanan "Pisi pisi" diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez "yüzsüz fare" ismini taktı.

Görüntüleri çeken vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları dinleyenleri güldürdü.

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Kaynak: İHA

Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada - Son Dakika

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