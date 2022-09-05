O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Olay ilçenin Metin Yurtbay Caddesi'nde meydana geldi. Fazla kiloları olan fare rögar kapağındaki boşluğa sığamadı. Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaflar, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Farenin fazla kilosu başına dert oldu - Son Dakika

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