Yavrusunu yılanın ağzından kurtarmaya çalışan farenin mücadelesi - Son Dakika
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Yavrusunu yılanın ağzından kurtarmaya çalışan farenin mücadelesi

04.07.2022 14:14

Yavrusunu yılanın ağzından kurtarmaya çalışan farenin mücadelesi Antalya'da farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

Yavrusunu yılanın ağzından kurtarmaya çalışan farenin mücadelesi

ANTALYA - Antalya'da farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana gelen olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzında ki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavrusunu yılanın ağzından kurtarmaya çalışan farenin mücadelesi - Son Dakika

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