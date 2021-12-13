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Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı - Son Dakika

Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı

13.12.2021 16:56

Artvin'de bir kişi yavru kedisinin içine girdiğini fark etmediği yorganı yıkamak için çamaşır makinesine attı. Kedini sahibinin çağırdığı itfaiye ekipleri, makinenin suyunu tahliye ederek kediyi kurtarmayı başardı.

Borçka ilçesinde yaşayan Necmiye Akbaba, yorganlarını yıkamak için hafta sonu çamaşır makinesine attı. Yorganın içine oynamak için giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi, çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından kediyi fark etti. Bu sırada çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba, Borçka İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri önce çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti, daha sonrada kapağı açarak yavru kediyi kurtardı. Islanmış ve korkmuş halde çamaşır makinesinden çıkartılan yavru kedi, veteriner hekimin tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Yorganın içine giren yavru kedisini fark etmeyerek çamaşır makinesine attı

"İÇİNDE KEDİ OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Evinde 5 kedi beslediğini ifade eden Necmiye Akbaba, "Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Yorganın içine giren yavru kedisini fark etmeyerek çamaşır makinesine attı
Yorganın içine giren yavru kedisini fark etmeyerek çamaşır makinesine attı
Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı - Son Dakika
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