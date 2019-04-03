Fark Ettim, Kanseri Yendim" Projesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürlüğü tarafından "Fark Ettim, Kanseri Yendim" projesi kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürlüğü tarafından "Fark Ettim, Kanseri Yendim" projesi kapsamında uygulamalı eğitim verildi.





İslahiye MTAL Müdürlüğü koordinesinde toplantı salonunda Kaymakamlık, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile 8 kurum, farklı bölgelerdeki öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin sağlık farkındalığının oluşturulması amacıyla uygulamalı eğitimler verdi.





Farabi MTAL Müdürü ve proje yürütücüsü Mehmet Bilgesoy, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek istediklerini belirterek, yaşam kalitesini yükseltmenin kişilerin kendi kontrolünde olduğunu hissettirmek, kurumlar arası işbirliğinin önemini somutlaştırmak ve eğitimde iyi örnekler oluşturmak istediklerini kaydetti.

Bilgesoy, proje kapsamında 3 merkezde 4 proje eğitim grupları oluşturulduğunu, yaklaşık 700 kişiye farkındalık eğitimleri verildiğini sözlerine ekledi.



Katılımcılara teşekkür belgesi verilen program, soru cevap bölümünün ardından gerekli rehberlik ve yönlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

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