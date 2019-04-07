Fark Kapanmıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Fark kapanmıyor. Kapanmasının mümkün olmadığı da biliniyor." dedi.



İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Erkek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un şaibe vurgusu yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını herkesin bildiğini söyledi.



"Geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Fark kapanmıyor. Kapanmasının mümkün olmadığı da biliniyor. Peki ne yapmak istiyorsunuz?" diyen Erkek, oyların yeniden sayılmasına ilişkin de "Seçimin seçiminin seçimini yaptırmaya çalışıyorlar. Her yeniden sayım, seçim güvenliğini yok eder." ifadelerini kullandı.



Erkek, Ekrem İmamoğlu'nun başkan sıfatıyla açıklama yapmasıyla ilgili olarak da "Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandık. Sayın Ekrem İmamoğlu da bu gerçek üzerinden halkın iradesine dayanarak ve yasalara dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş kişi olarak açıklamalarını yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

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